Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 24 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Finalde 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.
Sabah'ın haberine göre, turnuvanın en değerli oyuncusu olan Alman basketbolcu Dennis Schröder, Ergin Ataman'ın turnuvanın en iyi koçu seçilmesine yönelik skandal ifadeler kullandı.
Galibiyetin ardından bir yayın platformuna katılan Schröder, "En iyi koç kim? Ataman mı? hadi, defol git buradan!" diyerek Ataman'a hakaret etti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bir diğer yandan ise Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Türk bayrağına için çirkin sözlerde bulundu.
Haddini aşan Yunan oyuncu, yayın esnasında atılan yorumların ardından "... Türk bayrağını buradan kaldırın... gidin" sözleriyle Türk bayrağı için saygısızlık yaptı.
Ayrıca Giannis Antetokounmpo, ödül töreninde milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.Alperen, Giannis hakkında "Çok iyi bir pasör olmadığını biliyoruz" demiş, Giannis de "Youtube kanalıma bakabilir" diye cevap vermişti.