Haberler Basketbol Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Avrupa Şampiyonası'nı 2. sırada bitiren 12 Dev Adam yurda döndü. Turnuvanın ardından NBA'de forma giyen Giannis Antetokounmpo ve Dennis Schröder, başantrenör Ergin Ataman'ı ve Türk bayrağını hedef alan çirkin ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 24 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Finalde 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.

Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Sabah'ın haberine göre, turnuvanın en değerli oyuncusu olan Alman basketbolcu Dennis Schröder, Ergin Ataman'ın turnuvanın en iyi koçu seçilmesine yönelik skandal ifadeler kullandı.

Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Galibiyetin ardından bir yayın platformuna katılan Schröder, "En iyi koç kim? Ataman mı? hadi, defol git buradan!" diyerek Ataman'a hakaret etti.

Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Bir diğer yandan ise Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ise sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Türk bayrağına için çirkin sözlerde bulundu.

Haddini aşan Yunan oyuncu, yayın esnasında atılan yorumların ardından "... Türk bayrağını buradan kaldırın... gidin" sözleriyle Türk bayrağı için saygısızlık yaptı.

Antetokounmpo ve Schröder haddini aştı! Türk bayrağı ve Ergin Ataman...

Ayrıca Giannis Antetokounmpo, ödül töreninde milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.Alperen, Giannis hakkında "Çok iyi bir pasör olmadığını biliyoruz" demiş, Giannis de "Youtube kanalıma bakabilir" diye cevap vermişti.

