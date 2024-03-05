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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya konuk olacak

Son dakika spor haberleri... FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, çeyrek final ilk maçında 6 Mart Çarşamba günü Porto'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 11:08 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 11:39
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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanıp adını lider olarak çeyrek finale yazdırmıştı. Porto ise grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

Bahçeşehir Koleji bu organizasyonda 2022 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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