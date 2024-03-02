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Gurur duyuyoruz

İmza töreninde bir konuşma yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, “Çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktan ve ilerleyişine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Üç yıl süreyle ligin ana sponsoru olarak basketbola katkı sunacağız, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Gurur duyuyoruz
İmza töreninde bir konuşma yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, "Çok sayıda spor kulübünü ve sporcuyu destekliyoruz. Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktan ve ilerleyişine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Üç yıl süreyle ligin ana sponsoru olarak basketbola katkı sunacağız, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
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