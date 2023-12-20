FIBA Kızlar Dünya Sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

FIBA, Kızlar Dünya Sıralaması'nı açıkladı. ABD listenin başında yer alırken, Fransa ikinci, Kanada ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

Madrid'de düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 7 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırarak şampiyon olan ABD, zirvedeki yerini korudu. FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'te yarı finale yükselen Fransa ise 726,2 puanla ikinci sırada bulunuyor.

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da Konya'da finale yükselen Fransa, İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Kanada, FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'teki üçüncülüğü sayesinde iki sıra yükseldikten sonra artık 721,1 puanla ilk üçte yer alıyor.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023'te beşinci olan Hırvatistan ise 7 basamak yükselerek 11. sıraya geldi. Mali'nin ise 8 sıralık büyük bir sıçrayışla 12. yükseldi. Mali FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda beşinci olurken, üst üste sekizinci kez FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Afrika Şampiyonası şampiyonluğunu kazandı.

Diğer yandan, ilk 40 ülke arasında en büyük ilerlemeyi Sırbistan elde etti ve 20 sıra birden yükselerek 16'ncılığa yerleşti. Bunun nedeni, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 yarı finallerine ve FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 çeyrek finallerine ulaşmaları oldu.

FIBA Kızlar Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. Amerika 830,2

2. Fransa 726,2

3. Kanada 721,1

4. İspanya 717,9

5. Avustralya 699,2

6. Slovenya 685,6

7. Macaristan 669,9

8. Belçika 655,9

9. Japonya 629,2

10. Finlandiya 608,9

11. Hırvatistan 597,1

12. Mali 592,4

13. Çekya 578,1

14. Almanya 576,3

15. İtalya 573,8

16. Sırbistan 567,4

17. Litvanya 564,9