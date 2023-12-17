Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ileTürk Telekom karşı karşıya gelecek. 12. hafta müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı 17 Aralık Pazar günü saat 18:00'de beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.