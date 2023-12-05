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Pınar Karşıyaka iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi

Son dakika spor haberleri... P. Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 5 ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 olmak üzere toplam 8 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmedi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 13:29
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Pınar Karşıyaka iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi

Pınar Karşıyaka, bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda gösterdiği iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Henüz evinde maç kaybetmeyen Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Fenerbahçe, Türk Telekom, Bursaspor, Bodrum Spor ve Beşiktaş maçlarını hatasız geçerken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Oostende, Ewe Baskets Oldenburg ve Strasbourg'u taraftarının önünde mağlup etmeyi başardı.

İzmir temsilcisi, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçı da kazanarak yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan hafta sonu Galatasaray'ı konuk edecek olan yeşil-kırmızılı ekip, Galatasaray'ı da yenerek iç sahadaki serisine devam etmek istiyor.

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