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Anadolu Efes rahat kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ’ı 85-75 yendi. İstanbul temsilcisi bu sezonki 6. galibiyetini elde etti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Anadolu Efes rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 5. kez yenildi. İlk çeyreğin 21-21 berabere bittiği maçta Efes devreye 47-39 önde gitti.Son periyoda da 73-58 galip giren İstanbul ekibi maçı 85-75 kazandı. Günün bir diğer mücadelesinde ise Türk Telekom, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi. Telekom'da Wallace 17 sayı atarak galibiyette büyük rol oynadı. Darüşşafaka Lassa da konuk ettiği Galatasaray'ı 75-72 yendi.

EGE DERBİSİ

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekipleri Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye bugün Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da başlayacak.

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