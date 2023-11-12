Anadolu Efes rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 5. kez yenildi. İlk çeyreğin 21-21 berabere bittiği maçta Efes devreye 47-39 önde gitti.Son periyoda da 73-58 galip giren İstanbul ekibi maçı 85-75 kazandı. Günün bir diğer mücadelesinde ise Türk Telekom, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi. Telekom'da Wallace 17 sayı atarak galibiyette büyük rol oynadı. Darüşşafaka Lassa da konuk ettiği Galatasaray'ı 75-72 yendi.
EGE DERBİSİ
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekipleri Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye bugün Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da başlayacak.