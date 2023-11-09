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Kayseri play off peşinde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon son iki yıldır kalamadıkları play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi. Bozbey "Bu sene kadromuzda Türk oyuncu kalitesi yüksek. Yabancı oyuncularımızdan da o anlamda memnunuz. Bu sene play-off'a rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Kayseri play off peşinde
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon son iki yıldır kalamadıkları play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi. Bozbey "Bu sene kadromuzda Türk oyuncu kalitesi yüksek. Yabancı oyuncularımızdan da o anlamda memnunuz. Bu sene play-off'a rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum" dedi.
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