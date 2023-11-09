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Aliağa evinde kral
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte konuk ettiği P. Karşıyaka'yı 81-69, Galatasaray'ı 76-74 ve Tofaş'ı da 107-100 yendi. Evinde oynadığı maçlarda istediği sonuçları elde eden Aliağa Petkimspor, dış sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.
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