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Aliağa evinde kral

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte konuk ettiği P. Karşıyaka'yı 81-69, Galatasaray'ı 76-74 ve Tofaş'ı da 107-100 yendi. Evinde oynadığı maçlarda istediği sonuçları elde eden Aliağa Petkimspor, dış sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Aliağa evinde kral
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte konuk ettiği P. Karşıyaka'yı 81-69, Galatasaray'ı 76-74 ve Tofaş'ı da 107-100 yendi. Evinde oynadığı maçlarda istediği sonuçları elde eden Aliağa Petkimspor, dış sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.
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