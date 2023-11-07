Beşiktaş - Hamburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya ekibi Hamburg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Hamburg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - HAMBURG BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Hamburg basketbol maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Hamburg MAÇINI CANLI İZLE