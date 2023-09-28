Haberler Basketbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding takımını tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 23:15
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da oynanan FIBA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi Asvel'i mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel'i yenerek Süper Kupa'yı ilk kez ülkemize kazandıran sarı-lacivertli ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı lacivertli camiayı kutluyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding'in başarılarının devamını diliyorum."

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay yorum! "Futbolcular ihanet ettiler (!)"
Başkan Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu sona erdi!
Süper Kupa F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'de o isimlerden müthiş istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Kupa F.Bahçe'nin!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde perde Manisa'da açılıyor
CUMA HUTBESİ DİYANET
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
İSTANBUL HAVA DURUMU | Yağış ne kadar sürecek? ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" 23:15
Osman Aşkın Bak'tan F.Bahçe Alagöz Holding'e tebrik! Osman Aşkın Bak'tan F.Bahçe Alagöz Holding'e tebrik! 23:15
"Beklemediğim kadar hasarlı takım" "Beklemediğim kadar hasarlı takım" 23:11
Süper Kupa F.Bahçe'nin! Süper Kupa F.Bahçe'nin! 22:36
Artık bunu takıma yasakladım! Artık bunu takıma yasakladım! 22:35
"Harika bir galibiyet oldu!" "Harika bir galibiyet oldu!" 22:27
Daha Eski
Sebastian Szymanski: Atmosfer muhteşemdi! Sebastian Szymanski: Atmosfer muhteşemdi! 22:22
"Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz" "Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz" 22:22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? G.Saray - Ankaragücü maçı ne zaman? 21:16
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "40. dakikada gördüm" Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "40. dakikada gördüm" 21:06
ASVEL - F.Bahçe Alagöz Holding | CANLI ASVEL - F.Bahçe Alagöz Holding | CANLI 20:59