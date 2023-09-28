Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da oynanan FIBA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi Asvel'i mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel'i yenerek Süper Kupa'yı ilk kez ülkemize kazandıran sarı-lacivertli ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı lacivertli camiayı kutluyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding'in başarılarının devamını diliyorum."