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En büyük Almanya

Sırbistan’ı 83-77 yenen Almanya, Schröder’in 28 sayıyla damga vurduğu maçta ilk kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Sırplar ise son 5 finalinde 0 çekti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
En büyük Almanya

Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası'nda tarihi bir sonuç aldı... Yarı finalde ABD'yi saf dışı bırakan Panzerler, finalde de Sırbistan'a şans tanımadı. Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleden 83-77'lik zaferle ayrılan Almanlar, tarihinde ilk kez basketbolda dünya şampiyonluğuna uzandı. İlk çeyreğini Sırbistan'ın 26-23 önde tamamladığı mücadelede Almanya, ikinci periyotta dengeyi sağladı. Nefes kesen maçta takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü iyice ele geçiren Panzerler son çeyreğe 69-57 önde geçti. Sırbistan'ın hatalarını iyi değerlendiren ve Voigtmann ile Schröder'in etkili oyunuyla şov yapan Almanya, 83- 77'lik skorla şampiyonluğa uzandı. 28 sayı, 2 asist ve 2 ribauntla yıldızlaşan Schröder MVP seçildi. Sırbistan'da ise Avramovic'in 21 ve Bogdanovic'in 17 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

7. ŞAMPİYON

Almanya, kupayı kazanan 7. farklı ülke oldu. Turnuvada daha önce ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Brezilya, İspanya ve Arjantin şampiyonluğa uzanan ülkeler olmuştu.

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