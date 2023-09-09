Avrupa finali: Sırbistan-Almanya

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası finalistleri belli oldu... Kanada'yı saf dışı bırakan Sırbistan ve sürpriz bir sonuçla ABD'yi kupanın dışına iten Almanya finalde karşı karşıya gelecek. Günün ilk yarı final maçında Kanada engelini 95-86 ile geçen Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistlik istatistikleriyle maça damga vurdu. RJ Barrett'ın 23 sayısı ise Kanada'yı yenilgiden kurtaramadı. ABD karşısında büyük bir sürprize imza atan Almanya ise nefes kesen karşılaşmadan 113-111'lik zaferle ayrıldı. Andreas Obst 24 sayıyla en skorer isim olurken; Dennis Schröder 17 sayı, 9 asist ve 2 ribaundla maça damga vurdu. Dev final yarın 15.40'ta oynanacak.