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Diana Taurasi WNBA'de rekor kırdı!

Son dakika spor haberleri... WNBA takımlarından Phoenix Mercury'de forma giyen Diana Taurasi, lig tarihinde 10 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:26
Diana Taurasi WNBA'de rekor kırdı!

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury'de forma giyen Diana Taurasi, lig tarihinde 10 bin sayı barajını geçen ilk isim olarak tarihe geçti.

Phoenix Mercury'nin sahasında Atlanta Dream'i 91-71 yendiği karşılaşmada Taurasi, 42 sayılık performansıyla galibiyette başrolü oynarken, önemli ilklere imza attı.

Taurasi, bu maçtaki performansının ardından ligde 10 bin sayı barajını geçen (10 bin 24) ilk WNBA oyuncusu unvanını elde etti. 41 yaşındaki basketbolcu, bir maçta 40 sayı barajını aşan en yaşlı lig oyuncusu konumuna da ulaştı.

Kariyerinde üç şampiyonluk sevinci yaşayan ve 2 kez WNBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilen Diana Taurasi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen elin sıcak olur ve attığın girer. Bugün öyleydi. Benim maçım oldu." ifadelerini kullandı.

Taurasi, geçmiş yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giymişti.

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