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Anadolu Efes başantranör Erdem Can ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes başantranörlük görevine Erdem Can'ı getirdiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:10
Anadolu Efes başantranör Erdem Can ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Ergin Ataman'dan boşalan başantranörlük görevine Erdem Can'ı getirdiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Başarılı Başantrenör Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş geldin Erdem Can" ifadelerine yer verildi. 42 yaşındaki başantrenör son olarak Türk Telekom'u çalıştırmıştı. Can yönetimindeki Türk Telekom, EuroCup'ta final oynama başarısı gösterirken, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu lider tamamlamıştı. Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde ise Pınar Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olmuştu.

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