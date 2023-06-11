Karşıyaka finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk etti. Müthiş bir mücadeleye geçen maçı Pınar Karşıyaka 94-90 kazandı. Bu sonuçla Bu sonuçla Pınar Karşıyaka seriyi 3-1'e getirerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Karşıyaka'da Angel Delgado 21 sayı, 6 ribaund ile oynarken Errick McCollum 20 sayı, 7 asist, 2 ribaund yaptı, Kenan Sipahi 14 sayı attı. Türk Telekom'da ise Jerian Grant 19 sayı, 5 asist ile oynarken, Tyrique Jones 18 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.



8 SENE SONRA...

Ligde daha önce 3 final oynayan Karşıyaka, 8 sene sonra yeniden filane çıktı. 1983-84'te Efes'e kaybeden kırmızı-yeşilliler, 1986- 87'de Galatasaray'ı, 2014-15'te ise Efes'i yenip şampiyon olmuştu.