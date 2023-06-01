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Fenerbahçe Beko yarı finalde!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında TOFAŞ'ı 98-87 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti. Baştan sona üstün oynayan sarı- lacivertli takım, ilk yarıyı 49-38 önde tamamladı. Maç sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Kanarya, parkeden 11 sayı farkla galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Beko yarı finalde!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında TOFAŞ'ı 98-87 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti. Baştan sona üstün oynayan sarı- lacivertli takım, ilk yarıyı 49-38 önde tamamladı. Maç sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Kanarya, parkeden 11 sayı farkla galip ayrıldı.

RAKİP EFES OLDU

Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka'yı 86-84 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, ilk yarısını 44-39 mağlup bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı. Seride 2-0'ı bulan Anadolu Efes, final için Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

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