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FIBA'dan Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali’ndeki olayla ilgili açıklama

FIBA, Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ZVVZ USK Prag’ı yenmesinden sonra yaşanan bayrak olayıyla ilgili FIBA açıklama yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 17:06
FIBA'dan Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali’ndeki olayla ilgili açıklama

FIBA, Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ZVVZ USK Prag'ı yenmesinden sonra yaşanan bayrak olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Prag kulübü olayın ardından olarak Mersin'den özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları, salonda bayrakların kullanımına ilişkin Madde 3.4'ün yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması üzerine olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.

FIBA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Türk kulübü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları ile Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali 2023'ün ev sahibi kulübü ZVVZ USK Prag'ın organizasyon komitesi üyesinin karıştığı bir olay olduğunu kabul etmektedir.

Ev sahibi kulüp ile Mersin arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından, bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi. Prag kulübü olayın ardından olarak Mersin'den özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları, salonda bayrakların kullanımına ilişkin Madde 3.4'ün yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması üzerine olduğunu belirtti. FIBA Avrupa, gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması için mümkün olan her türlü önlemin alınmasını sağlamak adına organizasyonu yapan ev sahibi kulüp ve Çek Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışacaktır."

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