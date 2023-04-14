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Türkiye Basketbol Süper Lig'inde 25. hafta başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 25. hafta karşılaşması 15 Nisan Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basket karşılaşması ile başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 11:09
Türkiye Basketbol Süper Lig'inde 25. hafta başlıyor!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basket karşılaşması ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta A.Efes - Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25.haftanın programı şöyle:


15 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basket

15.30 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka

18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray


16 NİSAN PAZAR

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş

15.30 Darüşşafaka - Manisa Büyükşehir Belediyesi

18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe

20.30 Bursaspor - Konyaspor

17 NİSAN PAZARTESİ

20.30 A.Efes - Beşiktaş
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