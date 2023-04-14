Türkiye Basketbol Süper Lig'inde 25. hafta başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta A.Efes - Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25.haftanın programı şöyle:
15 NİSAN CUMARTESİ
13.00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basket
15.30 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka
18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray
16 NİSAN PAZAR
13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş
15.30 Darüşşafaka - Manisa Büyükşehir Belediyesi
18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe
20.30 Bursaspor - Konyaspor
17 NİSAN PAZARTESİ
20.30 A.Efes - Beşiktaş
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