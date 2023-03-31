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Pınar Karşıyaka'nın oyun kurucusu Errick McCollumm sakatlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollumm antrenmanda sakatlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:53
Pınar Karşıyaka'nın oyun kurucusu Errick McCollumm sakatlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollumm sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

McCollumm'un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

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