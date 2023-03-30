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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun play-off eşleşmeleri belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 26'ncı hafta maçları perşembe günü oynandı ve normal sezon sona erdi. İşte play-off eşleşmeleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 20:16
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun play-off eşleşmeleri belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 26'ncı hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Nesibe Aydın - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64
Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76-66
Botaş - Rize Belediyesi: 74-69
Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor: 106-66
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar: 94-82
Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş: 70-86

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ligde normal sezon müsabakalarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi Play-Off oynamaya hak kazandı.

Play-Off eşleşmeleri şu şekilde;

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın
Botaş - Emlak Konut

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