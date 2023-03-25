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Galatasaray Nef: 91-80 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 91-80'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 23:04
Galatasaray Nef: 91-80 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor'u 91-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. İlk periyot Bursaspor'un 20-18 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyotta etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 50-35 üstün girdi. Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Galatasaray kısa sürede 20 haneli farka dayandı.

Sarı-kırmızılılar periyodun yarısını 64-43 önde geçti. Bursaspor çeyrek sonlarına doğru farkı eritse de Ennis ve Ristic'in sayılarıyla final periyoduna sarı-kırmızılılar 69-52 önde girdi. Russell ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla Galatasaray, farkı tekrar çift haneye çıkardı. Onuralp Bitim ve Andrew Andrews'un sayılarıyla tekrar oyuna dönen Bursaspor'a karşı alınan moladan McGee önderliğinde iyi dönüş yapan Galatasaray Nef, maçı 91-80 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

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