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Rize Belediyespor 61-75 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş deplasmanda galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar parkeden 61-75 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 16:38
Rize Belediyespor 61-75 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Beşiktaş deplasmanda galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 20. haftasında Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 75-61 yendi.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Fatih Güler, Yarkın Keskin, Umut Memiş

Rize Belediyespor: Brown 9, Morgan 5, Arzu Asiye Özdemir 6, Benson 24, Sümeyya Özcan 10, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Deniz Üstün 7

Beşiktaş: Evans 25, İrem Naz Topuz 7, Elif Bayram 10, Billings 31, Melek Uzunoğlu, Yağmur Kübra Taşar 2, Meltem Topaloğlu, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçevik, Zeynep Can

1. Periyot: 8-22

Devre: 29-39

3. Periyot: 48-56

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