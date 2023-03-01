TBF Hatay'da basketbol köyü kuracak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyünü hayata geçirecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır Malatya ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler nedeniyle ülke olarak acımız büyük. Derin acılarımızı biraz olsun paylaşabilmek adına AFAD koordinasyonunda; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erol Tabanca'nın yönetim kurulu başkanlığındaki Polimeks Holding, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) ortaklığıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 100 konteynerlik basketbol köyü hayata geçirilecek." ifadelerine yer verildi.

AFAD koordinasyonunda 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde yer alacak eşyalı konteynerlerden oluşturulacak basketbol köyü, 800 kişiye yaşam alanı sunacak.

Konteynerlerin yanı sıra 2 sosyal tesis, çamaşırhane ve revirin yer alacağı alanda, psikolog, doktor ve eğitimciler de depremzedeler için rehabilite çalışmaları gerçekleştirecek.

Basketbol köyünde gençler ile çocuklar için oluşturulacak alanlarda sosyal ve sportif faaliyetler yapılacak.