Haberler Basketbol Hakro Merlins Crailsheim 95-97 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakro Merlins Crailsheim 95-97 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Hakro Merlins Crailsheim'i 97-95 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 23:48
Hakro Merlins Crailsheim 95-97 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibini deplasmanda 97-95 yendi.

Almanya'nın Ilshofen kentindeki Arena Hohenlohe'de oynanan maçtan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 26-14 önde kapatan Gaziantep, devreye de 50-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten Alman ekibi son çeyreğe de 65-61 geride girdi. Son çeyrekte de rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen Gaziantep Basketbol, maçtan 97-95 galip ayrıldı.

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Gaziantep Basketbol, grubundaki altı maçı da kazanarak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da karşılaşan Gaziantep temsilcisi, depremden etkilenen Gaziantep'e dönememiş ve İstanbul'da kalmıştı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın ardından yeniden İstanbul'a dönecek.

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