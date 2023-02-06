Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan deprem sonrası başsağlığı mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan deprem sonrası başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:07
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan deprem sonrası başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm, milletimize geçmiş olsun! Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehrimizde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu felaketi birlik ve beraberliğimizle yardımlaşarak atlatacağız.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
Enkaz altından seslendi! Diyarbakır'da umutlu bekleyiş: Kardeşimin sesi geliyor
Gözyaşlarıyla yardım istedi! "Burada durumlar çok kötü"
Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes Darüşşafaka deplasmanında kazandı!
F.Bahçe Beko tek sayıyla kazandı!
Hangi illerde okullar kaç gün tatil edildi?
Türkiye'de yaşanan deprem dünya basınında
İzmir Merkez TOKİ kura çekilişi canlı izle!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım 11:10
Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! 11:07
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:04
Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme... Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme... 11:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dünya yıldızı çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dünya yıldızı çalımı! 11:01
Trabzonspor'un deplasman fobisi! Son 4 maçta... Trabzonspor'un deplasman fobisi! Son 4 maçta... 10:29
Daha Eski
G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaniolo sonrası bir yıldız daha 10:25
Kyrie Irving için takas iddiası! Kyrie Irving için takas iddiası! 10:18
Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? 10:13
Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu 10:09
Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" Kahveci'den flaş derbi yorumu "F.Bahçe'de baskı oluştu" 09:42
Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." Ateş'ten dikkat çeken Muslera sözleri! "Bu maçı kaybetseydik de..." 09:42