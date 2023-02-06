TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan deprem sonrası başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.
Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Çok üzgünüm, milletimize geçmiş olsun! Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehrimizde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu felaketi birlik ve beraberliğimizle yardımlaşarak atlatacağız.
Çok üzgünüm, milletimize geçmiş olsun! Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehrimizde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu felaketi birlik ve beraberliğimizle yardımlaşarak atlatacağız.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) February 6, 2023