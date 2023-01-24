Kadınlarda son 8 belli

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. 6-7 Mart'taki çeyrek finalin ardından kazananlar 9-11 Mart'ta Dörtlü Final'de Hatay'da karşılaşacak. Eşleşmeler şöyle: Çankaya-M.Yenişehir, BOTAŞ-F.Bahçe, E.Konut-G.Saray, N.Aydın-Hatay BŞB.
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. 6-7 Mart'taki çeyrek finalin ardından kazananlar 9-11 Mart'ta Dörtlü Final'de Hatay'da karşılaşacak. Eşleşmeler şöyle: Çankaya-M.Yenişehir, BOTAŞ-F.Bahçe, E.Konut-G.Saray, N.Aydın-Hatay BŞB.