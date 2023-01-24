Galatasaray Avrupa Kupası turu ile maçında BLMA'yı konuk edecek

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Fransa'nın BLMA takımını ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off turunda Macaristan'in UNİ Györ takımını eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kupada grubunu tüm maçlarını kazanarak yenilgisiz lider bitiren Fransız ekibi BLMA ise play-off aşamasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı kaybetmesine rağmen ikinci maçı 30 sayı farkla kazanarak son 16 takım arasına kaldı.