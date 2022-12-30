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Galatasaray Çağdaş Faktoring Nesibe Aydın: 76-57 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı konuk etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleden 76-57'lik skorla ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 21:56
Galatasaray Çağdaş Faktoring Nesibe Aydın: 76-57 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'la karşı karşıya geldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ev sahibi olduğu mücadeleden 76-57'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 10. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı.

MAÇTAN AYRINTILAR

Salon: Başakşehir

Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Gönen, Ömer Sarı

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Nacickaite 21, Stevens 15, McCowan 16, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül, Pulvere 6, Devran Tanaçan, Meltem Yıldızhan 3, Tuğçe Canıtez 5

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 1, Thomas 9, Hempe 18, Gülşah Duman 5, Nelson 21, Duygu Özen, Derin Yaya 3, Elif Emirtekin, Beylem İlba

1. Periyot: 22-23

Devre: 41-29

3. Periyot: 66-43

4. Periyot: 76-57

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