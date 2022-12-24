Galatasaray Nef 106-100 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Galatasaray Nef ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele Galatasaray NEF, uzatmalara giden mücadeleyi 106-100 kazandı. Öte yandan bu sonucun ardından Galatasaray NEF ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini de kazanmış olurken, Türk Telekom'un da 10 maçlık serisini bozdu. Mücadelede Galatasaray NEF'te 25 sayıyla Dylan Ennis yıldızlaşırken, Türk Telekom'da ise Jerian Grant 25 sayıyla karşılık verdi.
1. Periyot: 24-22
Devre: 51-37
3. Periyot: 71-61
Normal Süre: 87-87
Beş faulle çıkanlar: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)