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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Kupada normal sezon gruplarında mücadele veren 6 Türk ekibinden D Grubu'nu lider tamamlayan OGM Ormanspor, C Grubu'nun ikincisi Galatasaray Çağdaş Faktoring ve E Grubu'nun üçüncüsü Nesibe Aydın (en iyi üçüncüler kontenjanından) play-off turuna yükselmişti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 14:49 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 14:49
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu

Kupada normal sezon gruplarında mücadele veren 6 Türk ekibinden D Grubu'nu lider tamamlayan OGM Ormanspor, C Grubu'nun ikincisi Galatasaray Çağdaş Faktoring ve E Grubu'nun üçüncüsü Nesibe Aydın (en iyi üçüncüler kontenjanından) play-off turuna yükseldi.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'nu son sırada tamamlayan Bursa Uludağ Basketbol ve F Grubu'nu son sırada bitiren BOTAŞ, gruptan çıkamayarak elendi.

OGM ORMANSPOR'UN RAKİBİ CASTORS BRAİNE

D Grubu'nu 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 11 puanla zirvede tamamlayan OGM Ormanspor, Belçika temsilcisi Castors Braine ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Castors Braine, mücadele ettiği I Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 puanla üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncüler kontenjanından play-off bileti aldı.

OGM Ormanspor, play-off turunda 5 Ocak'taki ilk maçını deplasmanda yapacak, 12 Ocak'taki rövanşta rakibini Ankara'da konuk edecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ UNI GYÖR

C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ ekibini geçmeye çalışacak.

Györ, F Grubu'nda 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 10 puanla zirvede yer alıp play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 5 Ocak'taki ilk maçı deplasmanda, 12 Ocak'taki ikinci maçı ise sahasında yapacak.

NESİBE AYDIN'IN RAKİBİ CASADEMONT ZARAGOZA

E Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Nesibe Aydın, grubu 8 puanla 3. sırada bitirirken, en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkarak İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle eşleşti.

Ankara ekibinin rakibi, I Grubu'ndaki 6 maçını da kazanıp 12 puanla play-off vizesi aldı.

Nesibe Aydın, play-off'un ilk maçında 5 Ocak'ta İspanyol ekibi Ankara'da konuk edecek, 12 Ocak'ta rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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