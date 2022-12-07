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Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Pınar Karşıyaka ile Telekom Basket karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:30
Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında Temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi Telekom Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PINAR KARŞIYAKA - TELEKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pınar Karşıyaka - Telekom Basket basketbol maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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