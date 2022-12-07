Haberler Basketbol BASKETBOL: BOTAŞ'ın konuğu UNI Györ

BASKETBOL: BOTAŞ'ın konuğu UNI Györ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında BOTAŞ, perşembe günü evinde Macaristan ekibi UNI Györ ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:08
BASKETBOL: BOTAŞ'ın konuğu UNI Györ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5. haftasında BOTAŞ, perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi UNI Györ'le karşılaşacak.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Grupta 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada bulunan BOTAŞ, 3 galibiyet, 1 yenilgiyle lider durumda olan rakibini mağlup ederse üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek. BOTAŞ, ilk maçta 7 sayı farkla mağlup olduğu rakibini Ankara'da 8 sayı farkla yenerse son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

BOTAŞ kazanır, gruptaki diğer maçta da İsrail ekibi Maccabi Ashdod, Litvanya temsilcisi Kibirkstis'i yenerse başkent ekibi yine son haftaya kalmadan üst tur biletini alacak.

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!
59 yaşındaki Hülya Avşar partnerini yoldu buldu kolundan tuttuğu gibi jönü yaptı! Sokakta gördüğü yazılımcıyı...
F.Bahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...
Seferovic G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pınar Karşıyaka - Telekom Basket maçı saat kaçta?
Nesibe Aydın'ın rakibi ACS Sepsi-SIC
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (7 Aralık 2022)
BQ1 NEDİR?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA - Yeni asgari ücret için Başkan Erdoğan'dan açıklama!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BOTAŞ'ın konuğu UNI Györ BOTAŞ'ın konuğu UNI Györ 11:07
Pınar Karşıyaka - Telekom Basket maçı saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Telekom Basket maçı saat kaçta? 11:03
Nesibe Aydın'ın rakibi ACS Sepsi-SIC Nesibe Aydın'ın rakibi ACS Sepsi-SIC 11:03
Szombathely - TOFAŞ basketbol maçı saat kaçta? Szombathely - TOFAŞ basketbol maçı saat kaçta? 11:00
"Trabzonspor ve F.Bahçe maçlarında yenilmeyi hak etmedik "Trabzonspor ve F.Bahçe maçlarında yenilmeyi hak etmedik 10:53
Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında 10:52
Daha Eski
Türk Telekom - Gran Canaria Claret maçı saat kaçta? Türk Telekom - Gran Canaria Claret maçı saat kaçta? 10:48
Seferovic G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı Seferovic G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı 10:43
Fenerbahçe'nin gözdesine Süper Lig'den kanca! Fenerbahçe'nin gözdesine Süper Lig'den kanca! 10:39
Sevilla - Monaco maçı saat kaçta? Sevilla - Monaco maçı saat kaçta? 10:34
Inter - Salzburg maçı saat kaçta? Inter - Salzburg maçı saat kaçta? 10:29
Cedi Lebron'u devirdi! NBA'de gecenin sonuçları Cedi Lebron'u devirdi! NBA'de gecenin sonuçları 10:28