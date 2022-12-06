Galatasaray Nef Filou Oostende: 85-91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle kozlarını paylaştı.
Temsilcimiz sahadan 91-85'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım grupta ikinci kez mağlup olurken, Belçika ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti.
İŞTE MAÇIN AYRINTILARI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan)
Galatasaray Nef: Dee Bost 6, Ennis 21, Hummer 12, Muhaymin Mustafa 2, Sadık Emir Kabaca 9, Caloiaro 8, McGee 15, Göksenin Köksal 6, Yunus Sonsırma 3, Mahir Ağva 3
Filou Oostende: Tyree 12, De Vries 13, Troisfontaines 7, Gillet 17, Thurman 26, Buysse 11, Bratanovic, Barcello 3, Pintelon 2
1. Periyot: 20-20
2. Periyot: 39-33
3. Periyot: 61-59
4.Periyot: 85-91