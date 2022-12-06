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Galatasaray Nef Filou Oostende: 85-91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Nef, Belçika ekibi Filou Oostende ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Nef rakibine 91-85'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:27
Galatasaray Nef Filou Oostende: 85-91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz sahadan 91-85'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım grupta ikinci kez mağlup olurken, Belçika ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan)

Galatasaray Nef: Dee Bost 6, Ennis 21, Hummer 12, Muhaymin Mustafa 2, Sadık Emir Kabaca 9, Caloiaro 8, McGee 15, Göksenin Köksal 6, Yunus Sonsırma 3, Mahir Ağva 3

Filou Oostende: Tyree 12, De Vries 13, Troisfontaines 7, Gillet 17, Thurman 26, Buysse 11, Bratanovic, Barcello 3, Pintelon 2

1. Periyot: 20-20

2. Periyot: 39-33

3. Periyot: 61-59

4.Periyot: 85-91

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