Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef: 88-93 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray Nef'e 93-88 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli oyunla başladı. Karşılıklı bulunan sayılarla 5'inci dakika 10-10'luk skorla geçildi. İlk çeyreğin son dakikalarında oyundaki etkisini arttıran Galatasaray Nef, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Galataray, Bost ve Hummer'in skor katkısıyla 14'üncü dakikada skoru 30-41'e getirdi ve farkı 11'e yükseltti. Galatasaray Nef'in etkili hücumlarını engellemekte güçlük çeken Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 45-50 geride kapattı.

Seyircisinin de desteğiyle 3'üncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Dudzinski ve Needham'ın üst üste bulduğu sayılarla skoru 53-52'ye getirdi ve maçta uzun bir sürenin ardından öne geçti. Molanın ardından temposunu arttıran Galatasaray, yaptığı etkili hücumlarla skoru 65-74'e getirdi. Son çeyreğe bu skorla gidildi.

Son çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin sayılarıyla skoru 74-77'ye getirdi ve farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Onuralp Bitim'in üçlüğüyle skor 78-78'e getirdi. Maça yeniden ağırlığını koyan Galatasaray, McGee'nin üst üste bulduğu üçlüklerle skoru 87-78'e getirdi. Galatasaray Nef, sahadan 93-88 galip ayrıldı.