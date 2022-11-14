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SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sırbistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız ile Sırbistan karşılaşacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda 14 Kasım Pazartesi günü sahasında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takım'ımız kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:00
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sırbistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - Türkiye FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de NTV'de canlı yayınlanacak

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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