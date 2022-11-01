Fener silindiri

Potada Kanarya fırtınası esiyor.... Fenerbahçe Beko, hem THY Avrupa Ligi'nde, hem de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aynı tarife ile yoluna devam ediyor: 5'te 5 ve liderlik... 5. haftanın kapanış maçında F.Bahçe Beko, ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 100-88 yendi. Maça İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun bulduğu basketlerle etkili başladı. Daha sonra Motley, Guduric ve Calathes ile Kanarya, 12-11 öne geçse de Karşıyaka, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.

WİLBEKİN VE MELİH PATLADI

İkinci periyoda hızlı başlayan sarı-lacivertliler, farkı kapatarak soyunma odasına 49-49 beraberlikle girdi. 3. çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Kanarya, final periyoduna 83-66 üstün girdi. Son periyotta ev sahibi ekip, oyun ve skor üstünlüğünü korudu. Wilbekin ile Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı çift hanelerin altına düşürmeyen ve 100 sayı bulan Fenerbahçe Beko, rakibi Pınar Karşıyaka'yı 12 sayı farkla, 100-88 mağlup ederek yine 5'te 5 yaptı.