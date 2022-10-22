Manisa BBSK - Fenerbahçe Beko: 58-93 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 93-58 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken periyodu Fenerbahçe Beko, Edwards ve Hayes'in etkili oyunuyla 18-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun da basketleriyle soyunma odasına 47-26 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip, Cruz ve Roberson'un hücumlarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da buna izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda 69-46 önde girdi.

Son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anosike ve Erdi Gülaslan ile etkili olmaya çalışırken 35. dakikayı 76-52 üstün geçen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 93-58 galip ayrıldı.