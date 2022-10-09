Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş: 71-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 71-69 yendi. Siyah-beyazlı takımda Dana Evans 28 ve Reimer 13 sayı üretti. Melikgazi'de ise Kalu 20, Weaver de 18 sayıyla öne çıktı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Doğu Berk İnnal, Almina Kocabaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lydnra Weaver 18, Sevgi Tonguç 2, Burcu Yağan 10, Zeynep Öykü Kalbisade, Mısra Albayrak 4, Şuranur Sönmez 7, Daijgile Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç, Kalu 20

Beşiktaş: Dana Evans 28, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu 7, İrem Naz Topuz 8, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram, İnci Güçlü 5, Mia Drasicevic 6, Reimer 13

1. Periyot: 19 - 20

Devre: 37 - 34

3. Periyot: 58 - 51