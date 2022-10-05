Haberler Basketbol Galatasaray Alaina Coates'i transfer etti

Galatasaray Alaina Coates'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 27 yaşındaki basketbolcu Alaina Coates'i renklerine kattığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 19:22
Galatasaray Alaina Coates'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alaina Coates'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Alaina Coates, profesyonel kariyerinde Sopron Basket, Chicago Sky, Zhejiang Far East, Minnesota Lynx, Atlanta Dream, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Washington Mystics, Ramat HaSharon, Nesibe Aydın ve Indiana Fever formalarını giydi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta taraftarın sevgilisine talip çıktı! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel... Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı görenler: "Bu rakamlar halis mi?"
Abdullah Avcı ve Hamsik'ten Monaco açıklaması! "Detaylar..."
Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Oostende - Galatasaray Nef maçı saat kaçta?
Vasilije Micic: En güçlü takımlardan biriyiz
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da devirdik Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da devirdik 19:55
Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... 19:34
Şaşırtan Cenk gelişmesi! 547 gündür... Şaşırtan Cenk gelişmesi! 547 gündür... 19:22
Tarık Çetin'den Süper Lig açıklaması! "Parola..." Tarık Çetin'den Süper Lig açıklaması! "Parola..." 19:10
G.Saray ABD'den transfer yaptı G.Saray ABD'den transfer yaptı 19:07
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı | CANLI Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı | CANLI 18:15
Daha Eski
Kanarya AEK Larnaca'ya hazır! Kanarya AEK Larnaca'ya hazır! 18:10
Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:31
Kırklarelispor İskenderunspor maçı CANLI İZLE Kırklarelispor İskenderunspor maçı CANLI İZLE 15:41
Icardi ile Wanda Nara görüşmesinde çığlıklar yükseldi! Icardi ile Wanda Nara görüşmesinde çığlıklar yükseldi! 15:45
Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta? 15:48
Mame Thiam bu yılki hedefini açıkladı! Mame Thiam bu yılki hedefini açıkladı! 15:51