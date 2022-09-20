Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ve Promotey Pınar Cup 2022'de karşılaşacak

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yeniledikleri kadrolarının Pınar Cup ile yeni bir mücadeleye başlayacağını söyledi.

Her sene olduğu gibi Pınar Cup 2022'yi önemsediklerini belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden, pes etmeyen bir takım olmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız Pınar Cup maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Bu takımla hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam."

Turnuvada 22 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, bir sonraki gün ise saat 20.00'de Fenerbahçe Beko-Prometey maçları oynanacak. Organizasyon, 24 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak Pınar Karşıyaka-Prometey karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Basketbolseverler, Karşıyaka Spor Kulübünün Youtube kanalı üzerinden maçları canlı izleyebilecek.