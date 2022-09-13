Haberler Basketbol 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Finlandiya'yı 100-90 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 107-96 mağlup eden Almanya, yarı finalde karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 00:08
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı final eşleşmesi belli oldu

İspanya ve Almanya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek final maçlarının ilkinde İspanya ile Finlandiya karşılaştı.

Turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, soyunma odasına 9 sayı farkla (43-52) geride gittiği maçı, 100-90 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda 11. kez yarı finale çıktı.

İspanya'yı galibiyete, 27 sayı, 5 ribauntla oynayan Willy Hernangomez ve 10 sayı, 11 asistle "double double" yapan Lorenzo Brown taşıdı.

Finlandiya'da Lauri Markkanen'in 28 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ALMANYA 17 YIL SONRA YARI FİNALDE

Diğer eşleşmede ise şampiyonayı bir defa kazanan ev sahibi ülkenin takımı, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunanistan'ın karşısına çıktı.

Almanya, 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 107-96 galip ayrıldı ve İspanya'nın rakibi oldu.

2005'ten beri ilk defa son 4'e kalan Almanya'da Dennis Schroder 26 sayı, 8 asist, Franz Wagner ve Andreas Obst 19'ar sayı üretti.

Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

DİĞER
Barcelonalı Robert Lewandowski’nin kaçırdığı goller olay oldu! Eski takımı Bayern Münih’e kıyamadı…
UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza
Ahmet Ağaoğlu'dan Avcı sözleri!
Beşiktaş'tan Ersin kararı! Yeni sözleşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko hazırlık maçında mağlup!
F.Bahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Balıkesir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ÇORUM HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Çorum TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
KONYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Konya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:58
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54
Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! 23:54
Club Brugge Porto'yu farklı geçti! Club Brugge Porto'yu farklı geçti! 23:52
B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! 23:51
Daha Eski
Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu 22:21
Sporting uzatmalarda şov yaptı! Sporting uzatmalarda şov yaptı! 22:07
Liverpool - Ajax | CANLI Liverpool - Ajax | CANLI 21:52
Inter deplasmanda galip! Inter deplasmanda galip! 21:37
3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 21:07
Bakan Kasapoğlu'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! Bakan Kasapoğlu'dan Rıza Kayaalp'e tebrik! 20:24