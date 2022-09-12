2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İlk çeyreği 28-20, devreyi 51-45 önde geçen Sırbistan, 68-66 galip girdiği final periyodunda yıkıldı. Son periyotta karşılaşmayı kazanan İtalya, çeyrek finalde çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İlk çeyreği 28-20, devreyi 51-45 önde geçen Sırbistan, 68-66 galip girdiği final periyodunda yıkıldı. Son periyotta karşılaşmayı kazanan İtalya, çeyrek finalde çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.