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İtalya çeyrek finalde

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İlk çeyreği 28-20, devreyi 51-45 önde geçen Sırbistan, 68-66 galip girdiği final periyodunda yıkıldı. Son periyotta karşılaşmayı kazanan İtalya, çeyrek finalde çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
İtalya çeyrek finalde
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İlk çeyreği 28-20, devreyi 51-45 önde geçen Sırbistan, 68-66 galip girdiği final periyodunda yıkıldı. Son periyotta karşılaşmayı kazanan İtalya, çeyrek finalde çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.
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