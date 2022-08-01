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Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye ile Almanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, Almanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız B Grubu'ndaki üçüncü maçında 1 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE ALMANYA U18 BASKET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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