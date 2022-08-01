Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, Almanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız B Grubu'ndaki üçüncü maçında 1 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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