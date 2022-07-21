İsrail - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U20 Avrupa Şampiyonası

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılarımız, çeyrek finalde İsrail ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor. Peki, İsrail - Türkiye U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - TÜRKİYE U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Millilerimiz çeyrek finalde 21 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da Bemax Arena'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka FIBA TV'den canlı yayınlanacak.