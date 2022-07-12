Barcelona Nikola Kalinic transferini duyurdu

Euroleague'de şampiyonluk için transferlerine hız veren Katalan ekibinin son transferi Nikola Kalinic. Barcelona daha önce Fenerbahçe Beko'dan Vesely transferini bitirmişti.
Nikola Kalinic son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyiyordu. Sırp basketbolcu Kızılyıldız formasıyla geçtiğimiz sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 3.9 ribaunt, 3.4 asist ortalamasıyla oynadı.
Un nou heroi arriba a Barcelona! 🦸♂️— Barça Basket (@FCBbasket) July 12, 2022
Benvingut, Kalinić! pic.twitter.com/kPUK7k3Mm3