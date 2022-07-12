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Barcelona Nikola Kalinic transferini duyurdu

Son dakika transfer haberleri: Barcelona, Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak Kızılyıldız forması giyen Sırp basketbolcu yeni sezonda Barcelona forması giyecek. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Nikola Kalinic 5 sezon boyunca sarı lacivertli formayı giydi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 18:36
Barcelona Nikola Kalinic transferini duyurdu

Euroleague'de şampiyonluk için transferlerine hız veren Katalan ekibinin son transferi Nikola Kalinic. Barcelona daha önce Fenerbahçe Beko'dan Vesely transferini bitirmişti.

Nikola Kalinic son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyiyordu. Sırp basketbolcu Kızılyıldız formasıyla geçtiğimiz sezon Euroleague'de 12.6 sayı, 3.9 ribaunt, 3.4 asist ortalamasıyla oynadı.

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