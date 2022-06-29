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Anadolu Efes Adrien Moerman'a veda etti

Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'te önemli bir ayrılık yaşandı. Mavi beyazlıların formasını 4 sezondur terleten Fransız oyuncu Adrien Moerman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:35
Anadolu Efes Adrien Moerman'a veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu Adrien Moerman'la yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Moerman, 2 THY Avrupa Ligi, 2 Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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