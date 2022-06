Şampiyon Fenerbahçe!

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Maçta baştan sona üstün oynayan Kanarya, ilk çeyreği 24-12 önde bitirdi. Devreyi de 41-35 galip tamamlayan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrek sonunda da 70-61 öndeydi. Kanarya maçı da 92-80 kazanarak 2021-22 sezonunu şampiyon bitirdi.

KUPAYI TÜRKOĞLU VERDİ

Ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşayan sarı-lacivertli ekip, toplamda ise 10. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018'in ardından 2022'de de şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe'de kaptan Melih'e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupa töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

POTADA IKINCI KUPA

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda ligi şampiyon tamamladı. Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4. kez kupayı müzesine götürürken, erkek basketbol takımı ise ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe Beko, ligdeki 10'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Son iki yılın Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ise, ligi ikinci sırada bitirdi. 15 şampiyonluğu bulunan Efes, 13 kez ikinci oldu.

DJORDJEVIC İLK YILINDA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Aleksandar Djordjevic, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Djordjevic, Fenerbahçe Beko'yu ligde 4 sezon sonra şampiyonluğa taşıdı. Efsane koç Zeljko Obradovic'ten bu yana Kanarya kupa kazanamıyordu.

MVP JAN VESELY

Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Vesely, final serisinde oynadığı basketbolla takımına büyük katkı vererek şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN F.BAHÇE'YE KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutladı.