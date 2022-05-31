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Devler buluşuyor

Potada A Milli Basketbol Takımımızın Büyük Britanya ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Hedef zafer.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Devler buluşuyor
Basketbol Milli Takımımızın yeni koçu Ergin Ataman, 25 kişilik aday kadroyu açıkladı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu şu isimlerden oluştu: Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Egemen Güven (A.Efes), Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir), Furkan Haltalı, Egehan Arna (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (F.Bahçe Beko), Onuralp Bitim (Bursaspor), Emir Kabaca (G.Saray Nef), Berkan Durmaz (P.Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston), Ömer Faruk Yurtseven (Miami), Furkan Korkmaz (Philedelphia)
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