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Anadolu Efes 83-68 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 21:28
Anadolu Efes 83-68 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğini Bryant ve Micic'in etkili oyunuyla Anadolu Efes 28-18 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kuran Pınar Karşıyaka, farkı azaltsa da soyunma odasına ev sahibi ekibin 45-42 üstünlüğüyle gidildi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, Colson'ın sayısıyla 48-48 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın üçlüğüyle son bölüme 64-59 galip girdi. Son çeyrekte Larkin'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-68 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Öte yandan, Anadolu Efes'in ikinci THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için özel tasarımla hazırlanan bayrak, karşılaşma öncesi düzenlenen törenle Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

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